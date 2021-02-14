اللسان ساحر العيون.. ممشى أهل مصر متنفس جمالي لأهالي طور سيناء.. شاهد

أصبح ممشي أهل مصر متنفس أهالي طور سيناء الوحيد للتنزه والاستمتاع بالبحر بطور سيناء وخاصة منطقة اللسان المواجه لمراكب الصيد ومنطقة الميناء علي ساحل خليج موسي. الصيد ومنطقة الميناء علي ساحل خليج موسي.

رصدت كاميرا موقع "صدي البلد" إقبال المواطنين بطور سيناء علي ممشي أهل مصر وممارسة رياضة المشي والجري والاحتفال بأعياد الميلاد وممارسة التمرينات الرياضية.





ويمتد ممشي أهل مصر لمسافة 3 كيلو مترات من أمام ميناء الصيد حتي لاجونا خليج موسي والذي تكلف 10 ملايين جنيه علاوة علي وجود كافيهات وشاليهات.





قال إسلام النحات أحد فناني النحت علي الرمال إن ممشي أهل مصر أصبح متنفسا رائعا لكل أهالي طور سيناء لممارسة كافة الأنشطة الترفيهية، مشيرا إلي أنه الممشي يحتاج ايضا بعض الخدمات مطالبا سكان طور سيناء بالحفاظ عليه.





وقال إسلام جمال مصور فوتوغرافي إن الممشي أصبح مصدر جذب سياحي بطور سيناء مشيرا إلي السكان يذهبون لالتقاط الصور الجمالية علي الممشى وممارسة الأنشطة الترفيهية المختلفة.



