إزالة فورية في المهد لـ 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

أعلن المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة من 6 وحتى 13 فبراير الحالى بلغ (19) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية .





وتم تنفيذ إزالة فورية لـحالة تعدى على الأراضي الزراعية بشبين الكوم على مساحة (2سهم) ، كما تم ازالة فورية لـ 4 حالات تعدى بناحية قويسنا بمساحة ( 4 قيراط و 6 سهم ) ، وكذا إزالة فورية في المهد لـ (3) حالات تعدى بالشهداء ، بالإضافة الى تنفيذ ازالة لحالة تعدى أخر بمركز ومدينة منوف بمساحة (8سهم ) .





وأضاف "الجمل" بأنه استمرارا لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد ، فقد تم تنفيذ إزالة فورية لـ (6) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بأشمون بمساحة (4 قيراط و 12سهم ) ، فضلا عن إزالة في المهد لـ ( 4) حالات تعدى بناحية الباجور بمساحة (5 قيراط و 11سهم ) ، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة برصد أى مخالفة تعدى على الارض الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة ودوام المتابعة واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدى على أى مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية



