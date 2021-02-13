فاقت التوقعات.. خدمة البث الرقمي +Disney تصل إلى 95 مليون مشترك

حققت منصة +Disney للبث التدفقي، نجحا كبيرا منذ إطلاقها فس شهر نوفمبر عام 2019، حيث كان الهدف الرسمي لخدمة البث المرئي في البداية هو الوصول إلى 90 مليون مشترك في عام 2024، ولكنها تجاوزت تلك التوقعات.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، استفادت خدمة "ديزني بلس"، بشكل كبير من إجراءات الحجر الصحي المفروض على مئات الملايين من الأشخاص حول العالم لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت منصة البث الرقمي 95 مليون مشترك.





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وتأمل شركة "ديزني بلس" أن يتراوح عدد مشتركيها بين 230 و 260 مليون مشترك بحلول عام 2024، كجزء من توقعات وأهداف الشركة المستقبلية، وقد بلغ عدد المشتركين في جميع منصات "ديزني" 146 مليونا وذلك وفقا لتقرير أرباحها للربع الرابع 2020.





وتنافس خدمة Disney+، صاحبة الصدارة في مجال البث الرقمي المدفوع باشتراك، منصة نيتفليكس Netflix التي تجاوزت مؤخرا 200 مليون مشترك حول العالم.





يجدر الإشارة إلى أن إيرادات شركة ديزني في مجال البث الرقمي فاقت التوقعات مسجلة 16.25 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار المتوقعة، محققة خلال موسم الأعياد أرباحا إجمالية صافية لم تتجاوز 17 مليون دولار.