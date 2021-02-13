بدون شواهد.. لجنة الآثار تنتهي من معاينة موقع التنقيب خلسة بالواصفية في الإسماعيلية



انتهت اللجنة الثلاثية لمنطقة آثار الإسماعيلية ، من معاينة موقع الحفر والتنقيب بقرية الواصفية بمحافظة الإسماعيلية، بعد قيامهم بحلف اليمين أمام نيابة مركز أبو صوير.









وأكدت مصادر رسمية، خلو موقع محاولة التنقيب عن الآثار بقرية الواصفية عن الشواهد الأثرية، سواء كانت تلك الشواهد معمارية كبقايا جدران واضحة أو مبان حجرية من الطوب اللبن، أو منقولات كسيطرة اللون الأحمر على الأرض، أو العثور على كسر فخار أو خزف أو بقايا منقولات خشبية أو معدنية أو أفران.









وكشفت المصادر أن عملية اكتشاف الأماكن الأثرية، تخضع لعدة خطوات، أبرزها إجراء دراسة أثرية على المنطقة نفسها للتعرف على تاريخها سواء كانت من عصور ما قبل التاريخ أو العصر الإسلامي أو المسيحي، وبالتالي التعرف على نوع الآثار بداخلها وفق الفترة المحددة.









وكانت نيابة مركز أبو صوير الإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبد العزيز، رئيس النيابة، قررت تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة إحباط محاولة التنقيب خلسة عن الآثار بقرية الواصفية.









وشكلت منطقة آثار الإسماعيلية لجنة ثلاثية مكونة من محمد مصطفى عرفة، وسماح عبد الحليم عوض، وياسمين غريب، مفتشي آثار.











تمكّنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو صوير من إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بقرية الواصفية بنطاق مركز أبوصوير الإسماعيلية.









كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات لمركز شرطة أبو صوير، يؤكد ضبط كميات من تشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر أسفل موق بقرية الواصفية.









بانتقال قوات الأمن بمركز شرطة أبو صوير، تبين وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بقرية الواصفية.









وبالمعاينة المبدئية، تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف المتر وعمق 4 أمتار ونصف المتر، وبها سرداب، بالإضافة إلى وجود بعض آثار الهدم والحفر.









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