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مراكز شبابية وشبكات صرف.. محافظ القليوبية يستعرض أهم الإنجازات ضمن "حياة كريمة"

السبت 13/فبراير/2021 - 02:11 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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نورهان رأفت
قال اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، إن الدولة تبذل قصارى جهدها في تطوير العزب والقرى بمركز شبين القناطر ، لافتا إلى أنه تم اختيار المركز ضمن "مبادرة حياة كريمة " ، وفق معايير القرى الأكثر احتياجا .

ولفت اللواء عبد الحميد الهجان ، خلال تصريحات خاصة لـ "أخبار مصر" ، إلى أن كل الخدمات الاساية والبنية التحتية ، سيتم النظر فيها ، خاصة مشروعات الصرف الصحي ، إلى جانب تجديد وإحلال الشبكات ، وتطويع الخدمات للمواطنين .

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون اهتمام متماثل بكافة القرى ، موضحا أن المحافظة تسعى لتوفير أراضي لبناء مباني قريبة للمواطنين للخدمات المختلفة ، مثل خدمات السجل المدني ، والشهر العقاري .

ولفت إلى أن أنه سيتم عمل توصيلات للتحول الرقمي بالمحافظة ، منوها أن هناك توجيهات مختلفة لاستخدام الاراضي لسد حجات المواطنين .

وأوضح أن المدى الزمني لانتهاء مبادرة حياة كريمة ، خلال العام الجاري ، من خلال تعاون المؤسسات الأهلية .
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