محافظ القليوبية يتفقد تركيب شبكة الغازات بمستشفى حميات بنها.. صور

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى حميات بنها ومستشفى بنها التعليمي لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها خلال أسبوع بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.









وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات، كما تابع المحافظ أيضا أعمال تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه سيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين وجار توريد تنك الأكسجين وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سريرا إلى 105 أسرة.





وتابع المحافظ الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.





وكان محافظ القليوبية قد تفقد أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الشارع، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري.





كما شدد على ضرورة دهان الأسوار وواجهات العمارات بالشارع، مشددا أيضا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت موجها بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع.





واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال تطهير ترعة الساحل بعزبة شكر الله وعزبة شرارة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية استجابة لشكوى المواطنين الذين يعانون من تراكم القمامة بالترعة، حيث وجه المحافظ بتطهير الترعة بالكامل ورفع مخلفات التطهير بعد جولته بها مؤخرا، كما التقى الهجان بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم والتي من أهمها إدخال الصرف الصحي، حيث وعد المحافظ بإدارج المنطقه في الخطة.