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تكنولوجيا

إنفيديا تطلق بطاقتها الرسومية "آر تي إكس 3060" في 25 فبراير

السبت 13/فبراير/2021 - 02:05 م
إنفيديا
إنفيديا
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أ ش أ
أعلنت شركة "إنفيديا" الأمريكية، عملاق صناعة رقائق معالجات الحاسبات الرسومية وأشباه الموصلات، أنها ستطلق سلسلة بطاقتها الرسومية "آر تي إكس 3000" ابتداء من 25 فبراير الجاري.

وسوف سيفتح تجار التجزئة طلبات شراء بطاقات "آر تي إكس 3060" بدءا من 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (12 مساءً بالتوقيت الشرقي)، فيما كشفت "إنفيديا" عن أنها لن تقوم بإنشاء إصدار "مؤسس" من بطاقة الرسومات الجديدة "آر تي إكس 3060".

وصممت الشركة البطاقة الرسومية الجديدة لتكون خلفا لبطاقات "جي فورس جي تي إكس 1060 باسكال" القديمة، وتتميز بأن لها ذاكرة من نوع "جي دي دي آر 6" بسعة 12 جيجابايت.

وكما هو الحال مع المنتجات الأخرى المعروضة في سلسلة بطاقات "آر تي إكس 3000"، ستدعم البطاقة الجديدة مجموعة تطبيقات "آر تي إكس" و"دي إل إس إس" و"إنفيديا".
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