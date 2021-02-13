مستشفى العريش تستقبل فريق معهد القلب وأطباء البروتوكول للكشف المجاني على المرضى

استقبلت مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، اليوم، فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، في إطار بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان.

كما وصل إلى مستشفى بئر العبد المركزي، بشمال سيناء، اليوم السبت، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 11 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الفريق برئاسة الدكتور إسلام محمود على، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ويضم الدكتور أحمد محمود عبدالله الشافعي، أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد، شعبان سعيد محمود، فني أشعة، تقي عبدالموجود عبدالرحمن، فني تمريض ومنسق الفريق ، وأشار ، إلى أن وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب مستمر أسبوعيًا طبقًا لبروتوكول التعاون بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، ومع المعهد القومي للقلب.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه كان في استقبال فريق معهد القلب الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، والدكتور أحمد عزمي، نائب مدير المستشفى ومنسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى ،



وقد تعرض أحد الأطباء بمستشفى العريش العام للضرب المبرح من قبل مواطنين مرافقين لحالة مرضية محجوزة بالعناية المركزة ، وقال الدكتور أحمد زين العابدين أحمد طبيب مقيم جراحة مخ وأعصاب بمستشفى العريش العام، إنه كان يناظر حالة مريض برقم تردد 91 فى الساعة 4.30 عصرا بقسم العناية المركزة، بعد أن تم استدعاؤه لمناظرته بسبب التدهور المفاجئ بدرجات الوعى. ، وتبين أن المريض يعانى نزيفا حادا داخل تجاويف المخ واستسقاء على المخ، وقام بإجراء التحاليل الطبية العاجلة المؤهلة لمدى استعداد الحالة لجاهزيتها،

حيث كانت الحالة في حاجة لإجراء جراحة عاجلة للمخ من عدمه، وأثناء وقوفه بجوار سرير المريض فوجئ بأقارب المريض يقومون بالتعدى عليه، بالضرب ، وتم تحرير محضر بقسم شرطة ثاني العريش برقم ٣ أحوال ( 7/2) فى نفس يوم الواقعة .

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