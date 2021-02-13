في شمال سيناء.. شفاء 17 حالة من فيروس كورونا

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم ، تماثل 17 حالة للشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بمستشفيات العزل بالمحافظة خلتل الـ ٢٤ ساعة الماضية

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إنه تم تسجيل 10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد ،وصفر إصابات جديدة بالفيروس.

وأشار شوكة، إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 293 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1653 حالات، وعدد الوفيات 99 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة في ديسمبر ٢٠١٩م.

وأعلن الدكتور "شوكة" أنه تم عن حجز 3 حالات للعلاج في المستشفيات و63 حالة تحت العزل المنزلي باشراف الاطباء و التمريض من مستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزي وبءر العبد المركزي النموذجي.

وقال شوكه ، ان الادارات الصحية بمراكز المحافظة تتولي تنفيذ حملة لتطهير خزانات المياه الرئيسية بالمصالح الحكومية والمستشفيات و المدارس في مختلف المراحل التعليمية ، وكذلك خزانات المياه ذات السعات الكبيرة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن و مديري الإدارات ورؤساء المصالح بكل مركز .

وذلك من أجل التأكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية ، علاوة علي التشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي عند التعامل المباشر مع الجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

وقال ان مديرية الصحة ، انتهت من عملية تطهير الخزان الجديد بكرم ابونجيله " ارض الكارنتينة سابقا" بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الشركة القابضة لاعمال مياه الشرب و الشركة المنفذة قبل دخول المحطه الخدمة لضخ مياه الشرب الي عدد من المناطق في مدينه العريش.



وأضاف بأن فرق من الإدارات الصحية، تتولي عملية تطهير خزانات ومحطات المياه الرئيسية ، وكذلك الخزانات في المدارس على مستوي المحافظة، وإجراء التحاليل الكيمائية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وقد كرمت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء 5 من العاملين في مستشفى العريش العام، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد منصور، مدير عام المستشفى، أنه تم تكريم كل من نائب مدير المستشفى ورئيس قسم الباطنة ومدير المعامل ومدير معمل الدرن ومسؤول التخطيط بالمستشفى.

أضاف منصور أن التكريم تم بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية بشمال سيناء، وبتوجيهات من الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء



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