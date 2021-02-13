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حوادث

انتحار عامل بإحدى قرى مركز شربين بالدقهلية

السبت 13/فبراير/2021 - 03:35 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي عامل مصرعه عقب قيامه بالانتحار اثر تناوله مادة سامة بقرية ابو جلال التابعه لمركز شربين في محافظة الدقهلية.
وكان اخطارا قد وردلمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره الى  مركز شرطة شربين  من مستشفى شربين العام بوصول محمد.ز.ف ٢٥ عاما عامل، مقيم بقرية أبو جلال إدعاء تناول مادة سامة وفارق الحياة عقب وصوله.

وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال شقيقه حافظ ٣٨ عاما عامل زراعى قرر بتناول شقيقه قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة وبسؤال شقيقته بشرى ٢٨ عاما ربة منزل ومقيمة ذات العنوان ايدت ذات المضمون.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب والتنفس نتيجة تناول مادة سامة حبة حفظ الغلال، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1114 إداري مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة.
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