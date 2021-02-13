ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمين سر حركة فتح يطلع السفير الأردني على آخر المستجدات السياسية الفلسطينية

السبت 13/فبراير/2021 - 03:39 م
أمين سر حركة فتح
أمين سر حركة فتح برفقة السفير الأردني
Advertisements
سمر صالح
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، خاصة على صعيد ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.

ووضع الرجوب، السفير أبو وندي، خلال لقائهما اليوم السبت في مدينة رام الله، في صورة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الحوار الوطني الذي عقد مؤخرا في القاهرة، لافتا إلى أن كافة فصائل العمل الوطني أكدت التزامها بما تم الاتفاق عليه خلال الحوار.

واستعرض الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة وفق ما حدده المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وثمن الرجوب دعم الأردن ملكا وحكومة وشعبا، لفلسطين على كافة الأصعدة، والدعم الأردني للحوار الوطني الفلسطيني الهادف لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة بين كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

بدوره، رحب السفير أبو وندي، بمخرجات اجتماع القاهرة، مجددا التأكيد على دعم المملكة للجهود المبذولة لإنهاء الانقسام والوصول إلى عقد الانتخابات العامة.

وأكد موقف الأردن الداعم لشعبنا الفلسطيني وللحقوق الوطنية الفلسطينية والحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمين سر "فتح" يثمن الموقف المصري الداعم للحوار الفلسطيني

اللواء محمد إبراهيم قبل اجتماع القاهرة: مصر على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية

ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

الرجوب: الحوار الوطني بالقاهرة شهد إنجاز أهم وثيقة

برعاية مصرية.. أحمد موسى يشيد بالحوار الوطني ويعرض كلمات الفصائل الفلسطينية

ترشيحاتنا

بسبب ست فوق الأربعين.. قصة تحول جابر القرموطي من الإعلام للغناء

أم تنهي حياة طفلتها الرضيعة بسبب الـ فيسبوك

هل يدل عدم تحلل الجثث على صلاح الميت؟ الإفتاء ترد

تعرف على موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

أشتري ولا بلاش.. الخبراء يكشفون مصير سعر الذهب الفترة المقبلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف