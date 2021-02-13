شباب بورسعيد يزورون المشروعات السكنية والتنموية بالمحافظة

نظمت محافظة بورسعيد اليوم السبت، جولة ميدانية لزيارة المشروعات السكنية الجديدة والتنموية حيث شارك فى الجولة عدد من شباب الاحزاب والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.





جاءت الجولة في إطار حرص المحافظة على تعريف الشباب من أبناء المحافظة بما يحدث من مشروعات على أرض الواقع ، والتعريف بخطط الدولة المصرية التى تتم بمحافظة بورسعيد.





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وشملت الجولة ، المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد ، وأبراج الحاسب الألى والحى الإماراتى و الإسكان التعاونى وميناء بورسعيدالبري، و رافقهم بالجولة المختصيين عن مشروعات الإسكان بالمحافظة حيث تم عرض الجهود التى بذلتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى مجال الإسكان خلال السنوات ال ٦ السابقة.



