أحمد موسى: عليا كورونا تجتمع اليوم لبحث خطط إجراء الامتحانات

كشف الاعلامى احمد موسي ان اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، تجتمع مساء اليوم لبحث تدابير عودة الدراسة وخطط إجراء الأمتحانات .

ويعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :، غدا الاحد، تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة .





وقال وزير التربية والتعليم: "كل ما كُتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".





و أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.



