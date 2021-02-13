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تعليم

أحمد موسى: عليا كورونا تجتمع اليوم لبحث خطط إجراء الامتحانات

السبت 13/فبراير/2021 - 04:50 م
صدى البلد
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سيد احمد
كشف الاعلامى احمد موسي ان اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ، تجتمع مساء اليوم لبحث تدابير عودة الدراسة وخطط  إجراء الأمتحانات . 


وكتب موسي فى تدوينة له على فيسبوك: "اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تجتمع مساء اليوم لبحث تدابير عودة الدراسة وخطط  إجراء الأمتحانات  في المدارس والجامعات ".


ويعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم :، غدا الاحد، تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها الرسمية الكاملة .

وقال وزير التربية والتعليم: "كل ما كُتب عن هذه التفاصيل "قبل هذا الموعد"، ما هو إلا اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يستعد لعرض تصوره الكامل لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول وآليات الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ، وذلك أمام لجنة إدارة الأزمات خلال ساعات من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.

وقال المصدر : أن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، تجتمع مساء اليوم لبحث تدابير عودة الدراسة وخطط إجراء الأمتحانات في المدارس والجامعات .

تم النشر بواسطة ‏احمد موسى - على مسئوليتي‏ في السبت، ١٣ فبراير ٢٠٢١
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