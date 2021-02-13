النائب عبدالرحيم كمال: منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك تقضي على البيروقراطية

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية وربط جميع المواني البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية تحت مسمي منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك يساعد فى تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، كما يساعد في تحسين تصنيف مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة منها التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي.





وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن نظام النافذة الواحدة يساهم في دعم التجارة داخل مصر بتوفير قاعدة بيانات موحدة للإجراءات الجمركية في كل الموانئ، حيث كان يعمل كل ميناء على حدة بنظام مختلف وبيانات مختلفة في نظام الجمارك القديم ، منوها إلى هذا النظام يأتي في إطار تطبيق الدولة للحوكمة والرقمنة وتفعيل منظومة الرقابة الموحدة وتقليل تدخل العنصر البشري والأخطاء التي قد تنتج عنه.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منظومة النافذة الواحدة تحفز مناخ الاستثمار وتساعد في جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.



