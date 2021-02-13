ليفربول ضد ليستر.. رقم سلبي جديد لـ كلوب .. ومحمد صلاح يكرر إنجاز الموسم الماضي

حقق فريق ليستر سيتي الفوز علي منافسه ليفربول بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.





وتعد خسارة اليوم بالنسبة لـ الألماني يورجين كلوب الذي يخسر لأول مرة 3 مباريات على التوالي منذ قدومه إلى إنجلترا بعدما أحرز فريق ليستر سيتي 3 أهداف في فريق ليفربول، خلال 5 دقائق ليعوض تأخره بفوز مستحق.





جاء هدف ليستر سيتي الأول عن طريق جيمس ماديسون في الدقيقة 80، قبل أن يضيف جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 82. وسجل بارنيس هدف ليستر الثالث في الدقيقة 85، لتصبح النتيجة 3 - 1، لصالح ليستر سيتي.





بينما جاء هدف فريق ليفربول الوحيد عن طريق النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 67.





ورفع صلاح رصيده إلى 17 هدفا معززا تربعا على صدارة هدافي بريميرليج هذا الموسم، ليوسع الفارق إلى أربعة أهداف مع أقرب ملاحقيه دومينيك كالفيرت ليوين، هاري كين، هيونج مين سون وبرونو فيرنانديز.



