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خبير اقتصادي يكشف أسباب تدشين المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة

السبت 13/فبراير/2021 - 06:08 م
إحلال السيارات القديمة
إحلال السيارات القديمة
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ندى رأفت

كشف خالد الشافعي ، الخبير الاقتصادي ، عن سبب إحلال السيارات القديمة ، قائلا أن هذه السيارات تعاني من العديد من المشاكل منها طريقة الحركة على الطرق السريعة والجديدة ، بالإضافة إلى أنها تؤدي لتلوث البيئة من خلال الانبعاثات الضارة ، وعدم انسياب حركة المرور ، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية الخاصة بإحلال السيارات التي عمرها الافتراضي أكثر من 20 عامًا ، بسيارات تعمل بالوقود المزدوج  قامت لعلاج هذه المشاكل.

 

وتابع: هذا تغيير أفضل لصاحب السيارة ، وشبكة الطرق العملاقة التي تم افتتاحها في كل ربوع مصر ، من أجل المساهمة في تقليل الانبعاثات الضارة ، وتوفير استهلاك البنزين .


وأكد " خالد الشافعي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن المبادرة الرئاسية تصب في صالح المواطن والسيارات ، وأيضًا في صالح تيسير حركة المرور ، والحد من الانبعاثات الضارة ، من أجل رؤية مصر بشكل أفضل كما يجب أن تكون ، من خلال استخدام الطاقة النظيفة .


وأشار ، إلى جهور الرئيس السيسي في التطور الطبيعي داخل العديد من محافظات مصر، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية ، وشبكة الطرق ، حيث أصبحت مصر مؤهلة لتحتل أحد أكبر 10 مراكز اقتصاديًا على مستوى العالم .


وتابع " الشافعي " ، أن كلما قل العمر الافتراضي لاستخدام السيارة ، فإنها تستهلك كمية بنزين أقل ، وبالتالي السيارات القديمة التي يكون عمرها الافتراضي أكثر من 20 عامًا تستهلك بنزين أكثر ، لذلك فإن إحلال هذه السيارات بسيارات جديدة " موديل 2021 " ، سيكون استهلاك البنزين اقل ، وتكون حركة النقل والسرعة على الطريق سيكون الآمان التام لكل مستخدميه.

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