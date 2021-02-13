"تعليم أسيوط" تبدأ تعقيم وتطهير مدارس المحافظة

بدأت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعداداتها للفصل الدراسي الثاني بتعقيم المدارس بمختلف مراكز المحافظة.





وشدد محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على مديري الإدارات بضرورة تعقيم وتطهير المدارس بالكامل، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استعدادا لعودة الدراسة بالمدارس.





وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم، إنه تم تشكيل فرق بالمدارس لإجراء عمليات التعقيم، وذلك بمشاركة العاملين بالمدارس، حيث بدأت المدارس بالتعقيم والتطهير للفصول والمكاتب، ودورات المياه والملاعب والمعامل، وذلك لمكافحة فيروس كورونا المستجد.









وفي سياق متصل قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارى انشاء وطرح 67 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 883 فصلا دراسيا بتكلفة اجمالية بلغت 318 مليونا و939 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والتي يجري تنفيذها من خلال فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





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وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجري تنفيذها بعدد 60 قرية في المرحلة الأولى كما تم العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الابنية التعليمية فرع أسيوط أن خطة الهيئة بمبادرة حياة كريمة تضمنت انشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصلا بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصلا بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى ان المرحلة الثانية تشمل 30 مدرسة جديدة جاري العمل بها بعدد 282 فصلا وبتكلفة 135 مليون جنيه.



