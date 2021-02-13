بـ فنادق وملابس باهظة.. "شاهد" سرقة 240 ألف دولار من رياض محرز

عرضت قناة العربية، فيديو يكشف سرقة محتال لمبلغ يصل لحوالي 240 ألف دولار من حساب النجم الجزائري " رياض محرز ". قناةألف





وأضاف الفيديو أن السارق يقوم بإنفاق مبالغ طائلة منها على المقامرة والملابس الباهظة هذا إلى جانب الإقامة في فنادق فاخرة .





واوضح الفيديو أن هذا كله حدث ولم يدرك رياض محرز ضياع المبلغ منه إلا بعد شهر، مؤكدا أن السارق اتصل بالبنك وادعى أنه محرز وحصل بطاقة ائتمان جديدة مستخدما بيانات مزورة. أنكلهأنوادعىأنهعلى



