بـ فنادق وملابس باهظة.. "شاهد" سرقة 240 ألف دولار من رياض محرز

عرضت قناة العربية، فيديو يكشف سرقة محتال لمبلغ يصل لحوالي 240 ألف دولار من حساب النجم الجزائري " رياض محرز".
وأضاف الفيديو أن السارق يقوم بإنفاق مبالغ طائلة منها على المقامرة والملابس الباهظة هذا إلى جانب الإقامة في فنادق فاخرة .
واوضح الفيديو أن هذا كله حدث ولم يدرك رياض محرز ضياع المبلغ منه إلا بعد شهر، مؤكدا أن السارق اتصل بالبنك وادعى أنه محرز وحصل على بطاقة ائتمان جديدة مستخدما بيانات مزورة.
وتابع الفيديو ان محامي السارق دافع عن موكله بأنه فاقد للسيطرة على تصرفاته وتم إطلاق سراح السارق بكفالة مالية وفي انتظار الحكم النهائي بحقه .