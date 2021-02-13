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فن

فرو أبيض.. إيناس النجار تتألق بإطلالة كاجوال شتوية.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 07:37 م
إيناس النجار
إيناس النجار
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محمد بدران
شاركت الفنانة التونسية إيناس النجار متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها.

وظهرت إيناس النجار،  داخل سيارتها بإطلالة شتوية، مرتدية "فرو ابيض انيق" وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيناس النجار فى الماكياج على الألوان الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها بتسريحة تبرز عن جمالها.

وتحرص إيناس النجار على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة إيناس النجار السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.
فرو أبيض.. إيناس النجار تتألق بإطلالة كاجوال شتوية.. صور
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