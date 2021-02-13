مع اقتراب شهر رمضان .. أفضل طريقة لقضاء فوائت الصيام خلال رجب وشعبان

مع بدء شهر رجب يبدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم ، وبالطبع البعض لديه فوائت من رمضان الماضي يجب عليه قضائها لأنها دين في رقبته ودين الله أحق أن يقضى ، فيجب على كل إنسان رجل أو امرأة ان ينوي صيام ما فاته ويجتهد في الانتهاء من هذا الدين ، واكد الفقهاء

أن هناك خطأ يقع فيه العض بأن يقوم بإخراج نقود او اطعام مسكين عن كل يوم افطره في رمضان الماضي ظنا منه انه بذلك يقضي ماعليه بدون صيام وهذا غير جائز شرعا لأنه اذا مان قادرا على الصيام ولا يوجد ما يمنع صيام الفوائت فيجب وعليه الصيام وليس الإطعام او اخراج نقود.





وفي هذا السياق ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: ما هي افضل طريقة لقضاء ايام رمضان الماضي قبل حلول الشهر الجديد ؟ .





أفضل طريقة لقضاء فوائت الصيام





أكد الشيخ محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء في رده على سيدة تسأل" كيف أحسب فوائت الصيام عن فترات الحمل والرضاعة المتكررة؟ " قائلا: احسبي عدد الأيام بالتقريب عن كل سنة كان فيها حمل او رضاعة ، ثم ابدأي بالقضاء يومين في الأسبوع او يوم واحد بالأسبوع او صومي النوافل بنية القضاء ونية التطوع كالاثنين والخميس من كل اسبوع او الثلاثة ايام البيض من كل شهر او وقفة عرفات او الست من شوال او ليلة النصف من شعبان كلها ايام صيام نافلة يجوز لك ان تصوميها بنيتين ، ولا يشترط التتابع في القضاء .





حكم الإطعام مباشرة بدلا من الصيام





من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، إنه لا يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان الماضي بإطعام مسكين عن كل يوم إلا إذا كان لديها عدم قدرة على الصيام كحمل أو رضاعة أو صحتها الضعيفة لا تقوى على الصوم أما غير ذلك فيجب عليه الصوم.





وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال سيدة استفسرت عن إمكانية قيامها بإطعام مسكين عن كل يوم أيام أفطرته من رمضان الماضي والذي سبقه بدلا من الصيام؟ قائلا : لا يجوز وإذا فعلتي فأنت آثمة إذا كان لديكي القدرة على الصوم.



