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آلية فى صالح الطلاب.. الحكومة تزف بشرى حول امتحانات نصف العام.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 08:27 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمد القاضي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عرض مقترحا لكيفية استئناف الفصل الدراسي الثاني، وآلية اجراء الامتحانات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن آلية اجراء الامتحانات التي عرضها وزير التربية والتعليم لاقت استحسانا من جميع الوزراء، لأنها تحافظ على صحة الطلاب وتشمل لكافة الضوابط الاحترازية.

وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الآلية غدا، معقبا: "سوف يتم الإعلان غدا عن كيفية اجراء الامتحانات، وأيضا آلية استئناف الفصل الدراسة الثاني".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "أوعدكم أن آلية اجراء الامتحانات سوف تلقى ارتياحا من قبل الأسر المصرية، لأنها في صالح الطلاب".

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