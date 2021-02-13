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الحكومة: وزير التعليم عرض آلية إجراء الامتحانات ولاقت استحسان كل الوزراء

السبت 13/فبراير/2021 - 08:46 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمد القاضي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استكمال الامتحانات في صالح الطلاب، معقبا "بالنسبة لاستكمال الامتحانات في صالح الطلاب أم لا من الناحية العلمية والعملية.. طبعا في صالح الطلاب".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حجم التحصيل في التعليم عن بُعد قليل جدا بالمقارنة بالتعليم الفعلي.

وأكمل: "من الأفضل أن يتم استكمال الدراسة والامتحانات للطلاب خاصة وأنهم حصلوا على مدة كبيرة من الإجازة، وهذا النوع من التعليم المتقطع يضر بالطلاب".

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عرض مقترحا لكيفية استئناف الفصل الدراسي الثاني، وآلية اجراء الامتحانات، مشيرا إلى أن آلية اجراء الامتحانات التي عرضها وزير التربية والتعليم لاقت استحسانا من جميع الوزراء، لأنها تحافظ على صحة الطلاب وشاملة لكافة الضوابط الاحترازية.
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