الغضبان يعلن إطلاق مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن

إلتقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأعضاء مجلس أمناء مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى.





واعلن المحافظ خلال اللقاء، عن إنطلاق المسابقة للعام الرابع علي التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المسابقة هي الوحيدة في العالم التي يتم تنظيمها هذا العام .





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ويشارك في الدورة الرابعة للمسابقة التي ستنطلق بعد غد الاثنين ١٥ فبراير تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ٦٠ متسابقا منهم ٢٥ من خارج مصر يمثلون ٢٠ دولة.





وأكد المحافظ علي الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الاعوام السابقة والتي اصبحت اسما متداولا في العالم لما تتميز به من جهد واهتمام إعلامي.





ووجه المحافظ بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا وتعقيم أماكن فعاليات الدورة قبل بدء المسابقة واثناء المنافسات.





يذكر ان المسابقة هذا العام تحمل اسم فضيلة الشيخ المرحوم محمود خليل الحصري وتحت شعار الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي.