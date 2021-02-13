لديهم فقر وعجز فكري .. خبير يوضح سبب مهاجمة القنوات الإرهابية صندوق مصر السيادي

قال مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا يشغلها فقط صندوق مصر السيادي بل يشغلها كل التطورات التي تحدث في مصر خلال الفترة الماضية، معقبا: مصر قرفاهم عشان بتتحسن وتتقدم وترتقي بالخدمات الاجتماعية".



وأضاف "بدرة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذي تقدمه الإعلامية "رانيا هاشم"، صندوق مصر السيادي عبارة عن شركة كبيرة ملك الدولة، تقوم بإعادة النظر في بعض الشركات والمؤسسات والأصول وتقوم بطرحها مرة أخرى للاستثمار، معقبا: الصندوق يقوم باستثمار أموال الدولة بطريقة اسرع من الاستثمارات الأخرى.



وأكمل: هناك اتفاقات تتم بين وزارة الخارجية وبعد الدول الأوروبية من أجل جلب العديد من العوائد والاستثمارات الدولية، ونتيجة هذه الاتفاقات يقوم الإعلام الكاذب بنشر الأكاذيب حتى تحدث بلبلة داخل الشعب المصري.



واسترسل: جماعة الإخوان لديهم فقر وعجز فكري، ولهذا يقومون حاليا بمحاربة صندوق مصر السيادي، بالرغم من أن الصنوق السيادي أسلوب منتشر في كل دول العالم.



