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متحدث الوزراء يكشف ملامح مؤتمري وزيري التعليم والتعليم العالي غدا.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 09:36 م
نادر سعد
نادر سعد
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إبراهيم القادري
قال المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إنه سيعقد غدا مؤتمران صحفيان لإصدار التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الثاني، مؤكدا ان الاجراءات والآليات التي سيتم بدء الدراسة عليها ستعلن غدا.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دي إم سي" : "الدولة نجحت في التعامل مع فيروس كورونا في الفصل الدراسي الاول مؤكدا ان الإصابات بين الطلاب في الفصل الاول لا تذكر".

واوضح نادر سعد ، وزير التعليم طارق شوقي سيكشف عن كيفية اجراء الامتحانات في الفصول الدراسية وسنوات النقل باجتماع غذا، ونفس الشىء بالنسبة إلى الجامعات من قبل وزير التعليم العالي.
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