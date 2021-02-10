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القرار النهائي الأحد.. نادر سعد: ما ينشر على لسان مجلس الوزراء عن الدراسة ليس صحيحا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:00 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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إسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يتخذ أي قرارات حول الدراسة، وأن الأمر متروك للجنة الأزمات التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل، معقبا "اللجنة ستقرر شكل الامتحانات وطرق استكمال الترم الثاني من الدراسة".

وأكد "نادر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز"، أن كافة الأقاويل المنتشرة على لسان مجلس الوزراء حول الدراسة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن القرار سيكون يوم السبت أو الأحد القادمين.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لديها تصور كامل، وسيقوم وزير التربية والتعليم بعرض التصور أمام لجنة إدارة الأزمات مطلع الأسبوع المقبل من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.

وفي سياق أخر شدد  نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم اتخاذ أي قرار من جانب الحكومة بخصوص تأجيل الدراسة في مصر، مضيفا "لجنة الأزمات بمجلس الوزراء سوف تجتمع مطلع الأسبوع المقبل وتنظر في سيناريوهات العام الدراسي الثاني".
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