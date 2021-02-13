هيئة المجتمعات العمرانية تكشف تطوير منطقة عين الصيرة ومجرى العيون.. تفاصيل

قال علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هئية المجتمعات العمرانية، إن منطقة عين الصيرة حدث بها العديد من التطويرات، وصلت لإنشاء مجموعة من المطاعم، وممشى حول العين، بالإضافة إلى منطقة تسمى "ضيف الشاي" وهي منطقة تضم مطاعم وكافيهات.



وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلته الهاتفة ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" : منطقة "ضيف الشاي" تعطي منطقة الصيرة رونقا خاصا، وذلك من خلال قدرة السائح التجول في المنطقة والإطلاع على كل مافيها بالإضافة إلى تطوير موقع مجرى العيون الذي يحتوي على منطقة تجارية و مجموعة من العمارات.



وتابع: مافيش مكان يتم تطويره حاليا إلا بعد نقل قاطنيه إلى مناطق مؤهلة بكافة الخدمات والوحدات، مشددا على أن هذه الأماكن مهيأة للمعيشة تماما.



ونوه بأن مثلث ماسبيرو من ضمن المناطق التي تقوم الدولة بتطويرها، منوها إلى أن الدولة قامت بإزالة عدد من الوحدات السكنية وتم إنشاء أبراج من أجل توفير سكن آدمي للمواطنين.



وأوضح أنه تم تنفيذ 95% من مشروع تطوير عين الصيرة، مشددا على أن المشروع سينتهي خلال الشهرين القادمين، أما سور مجرى العيون سيتم تنفيذ كافة المشروعات بحلول 6/30 القادم.