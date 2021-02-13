أبو شقة يعيد تشكيل قطاعات حزب الوفد بالقاهرة

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العامة للوفد بالقاهرة، بقطاعاتها الأربعة، على النحو التالي:





المادة الأولى:

أولًا: قطاع شرق القاهرة





1- كاظم فاضل «منسق»

2- المهندس حمدي قوطه

3- وليم زكي

4- محمد عبد الجواد

5- السيد الصاوي

6- محمد منتصر

7- حمدي السلحدار

8- محمد الخضري

9- شريف طاهر

10- دكتور كمال فضي

11- يحيى مسلم





ثانيًا: قطاع شمال القاهرة





1- المهندس مصطفى رسلان «منسق»

2- سيد عيد

3- جمال محمود

4- محمد متولي الشافعي

5- محمد مهاود

6- عبد النبي عبد العال

7- ياسر شورى

8- إبراهيم نجيب

9- محمد شيعيشع

10- عماد عزت علي

11- عادل عربي





ثالثًا: قطاع غرب القاهرة





1- محمد المالكي «منسق»

2- سمير دانيال

3- سيد مصطفى

4- عصام شيحة

5- وائل عبد الفتاح

6- مينا كمال

7- عزت بهجت

8- نشوة الشربيني

9- محمد عشماوي

10- سميرة أمين





رابعًا: قطاع جنوب القاهرة





1- محمود علي «منسق»

2- عبد الله الجابري

3- وائل تمام

4- محمد شيخون

5- حسام قطر

6- محمد عادل

7- خلف عوض

8- جمال أبو الفتوح

9- المستشار محمد بغدادي





المادة الثانية: تعيين اللواء جمال مختار منسقًا عامًا لقطاعات القاهرة الأربعة.





ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.