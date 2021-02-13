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برلمان

أبو شقة يعيد تشكيل قطاعات حزب الوفد بالقاهرة

السبت 13/فبراير/2021 - 10:53 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العامة للوفد بالقاهرة، بقطاعاتها الأربعة، على النحو التالي:

المادة الأولى:
أولًا: قطاع شرق القاهرة

1-  كاظم فاضل «منسق»
2-  المهندس حمدي قوطه
3-  وليم زكي
4-  محمد عبد الجواد
5-  السيد الصاوي
6-  محمد منتصر
7-  حمدي السلحدار
8-  محمد الخضري
9-  شريف طاهر
10- دكتور كمال فضي
11- يحيى مسلم

ثانيًا: قطاع شمال القاهرة

1-  المهندس مصطفى رسلان «منسق»
2-  سيد عيد
3-  جمال محمود
4-  محمد متولي الشافعي
5-  محمد مهاود
6-  عبد النبي عبد العال
7-  ياسر شورى
8-  إبراهيم نجيب
9-  محمد شيعيشع
10-  عماد عزت علي
11- عادل عربي

ثالثًا: قطاع غرب القاهرة

1-  محمد المالكي «منسق»
2-  سمير دانيال
3-  سيد مصطفى
4-  عصام شيحة
5-  وائل عبد الفتاح
6-  مينا كمال
7-  عزت بهجت
8-  نشوة الشربيني
9-  محمد عشماوي
10- سميرة أمين

رابعًا: قطاع جنوب القاهرة

1- محمود علي «منسق»
2-  عبد الله الجابري
3-  وائل تمام
4-  محمد شيخون 
5-  حسام قطر
6-  محمد عادل
7-  خلف عوض
8-  جمال أبو الفتوح
9- المستشار محمد بغدادي

المادة الثانية: تعيين اللواء جمال مختار منسقًا عامًا لقطاعات القاهرة الأربعة.

ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
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