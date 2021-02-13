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أخبار العالم

برقيات التهنئة تنهال من كبار المسؤولين على ولي عهد البحرين لهذا السبب

السبت 13/فبراير/2021 - 11:03 م
ولي عهد البحرين
ولي عهد البحرين
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مـيــــس رضـــا

تلقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء تهنئة من  الوزراء وكبار المسئولين بالمملكة بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، مهنئين فيها ولي العهد بالمناسبة التي تأتي وسط إنجازات وطنية تحققت في  ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين. .


وقد تلقى ولي العهد برقيات تهنئة من كل من:- 

 رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإداري، الدكتور محمد بن علي بن الشيخ منصور الستري مستشار جلالة الملك لشئون السلطة التشريعية، الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة، الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،  جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع،فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة،  زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة، سلمان بن ابراهيم بن حمد آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون الكهرباء والماء،  الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية عضو المجلس الأعلى للمرأة، الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان آل خليفة وكيل الوزارة لشئون البلديات، المفتش العام محمد بن راشد الرميحي - جهاز المخابرات الوطني، الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة.

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