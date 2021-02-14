اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهمين بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا مقابل 30 ألف جنيه

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الاحد، محاكمة متهمين كونا منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية إلى دولة إيطاليا عبر تركيا، مقابل تقاضى 30 ألف حنيه عن كل فرد.





جاء بأمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين أسسا ونظما وأدارا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظیم معين، يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين المهربين ويتولى الثاني استقبالهم بدولة تركيا، لتسهيل جريمتهما من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ30 ألف جنيه من المهاجر وشرعا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بتدبير انتقال المهاجر محمد وهبة، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولة ترکیا، إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به ألا وهو ضبط المهاجر بميناء القاهرة الجوي، حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.





وشهد «نقاش»، خلال التحقيقات، بأنه اتفق مع المتهم الأول لتسفيره إلى إيطاليا عبر دولة تركيا مقابل حصوله على 30 ألف جنيه، وتحصل منه على 28 ألف جنيه، على أن يسدد باقي المبلغ المطلوب للمتهم الثانى المتواجد ترکیا حال وصوله، إلا أنه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء إجراءات سفره ضبطته أجهزة الأمن.





كما شهد مقدم شرطة بالإدارة العامه للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتحقيقات، أن المتهمين أسسا وأدارا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية ومنظمة داخل وخارج البلاد تخصصت في استقطاب ونقل وتهريب راغبي السفر خارج البلاد بطريقة غير شرعية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.



