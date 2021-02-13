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فن

رنا رئيس تعلن موعد عزاء والدها.. شاهد

السبت 13/فبراير/2021 - 10:59 م
رنا رئيس
رنا رئيس
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رنا رئيس تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه موعد عزاء والدها الذى وافته المنية اليوم. 

وقالت رنا رئيس : "توفي الي رحمة الله تعالي ضهري وسندي وحبيبي وقلبي وروحي أبويا المهندس عماد رئيس أرجو الدعاء له فضلآ وليس أمرًا عزاء المغفور له و جدي الحاج محمد حسن دسوقي في حدائق الأهرام البوابة الرابعة 112".

ونعت الفنانة رنا رئيس والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" الذي وافته المنية ظهر اليوم. 

ونشرت رنا رئيس صورة لها رفقة والدها وعلقت : "توفي الي رحمة الله بابي عماد رئيس.. مع السلامة يا حبيبي وصلتك يا قلبي لحد ما اشوفك علي خير في الجنة ونعيمها يا حبيبي! انا لله وانا اليه راجعون! ابويا وضهر وسندي".

وقبلها بيومين، نشرت صورة مع جدها وتعلّق: «توفي إلي رحمة الله تعالى أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

يذكر أن رنا رئيس تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "نجيب زاهي ذركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكانت أوقفت التصوير خلال الأيام الماضية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.
رنا رئيس تعلن موعد عزاء والدها.. شاهد
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