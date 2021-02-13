ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

داليا السعدني: التخطيط العمراني فى مصر تنقصه الرؤية.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 11:41 م
داليا السعدني
داليا السعدني
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت داليا السعدني عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المهندسة المعمارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم كثيرا بقضية العشوائيات والبنية التحتية فى مصر وتطوير قري مصر، مشيرة إلى أن القرى هي قماشة جيدة للعمل على الهوية المصرية، بأن تكون كل قرية تتميز بشيء محدد.

وأضافت السعدني خلال حوارها مع الإعلامي مصطفي المنشاوي الذى يقدم برنامج ابن مصر عبر شاشة فضائية المحور، أن مصر يمكن ان تحقق دخلا من التصميم المعماري لها عند احترام تاريخنا وهويتنا والوصول لمرحلة أن السائح لم يأت فقط لزيارة آثار قديمة منذ آلاف السنين، لكن يكون الشارع المصري مستساغ السير فيه للمصريين قبل السياح.

وأشارت داليا السعدني إلى أن التخطيط العمراني فى مصر تنقصه الرؤية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

داليا أيمن: الرئيس السيسي يهتم بالقضاء على الفساد منذ توليه الحكم.. فيديو

حسن فتحي مهندس الفقراء وشيخ المعماريين.. سحر قرية القرنة يخلد اسمه

النائبة داليا السعدنى: تعييني بمجلس النواب مفاجأة غير متوقعة

استعدادات مكثفة لمجلس النواب لانطلاق الدورة البرلمانية الجديدة.. وأمين النواب: الأعضاء المعينون من الرئيس مجموعة مختارة تمثل فئات المجتمع المصري

محمد صديق المنشاوي في ذكرى مولده.. لقب بهرم الخشوع وأبهر العالم الإسلامي بتلاوته للقرآن

محافظ الدقهلية: الاستثمار الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة لتعظيم إيرادات الدولة

ترشيحاتنا

شاهد هدف محمد صلاح فى ليستر سيتي

أزمة جديدة تضرب أروقة الزمالك.. اتحاد الكرة يرفض طلب تأجيل مباراة حرس الحدود

عمرو أديب: أعداد وفيات كورونا ستنخفض في هذه الحالة.. فيديو

مميتة.. أستاذ بعلوم الإسكندرية تحذر من انتشار أسماك سامة في الأسواق

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

صدمة جديدة.. وفاة والد رنا رئيس بعد ساعات من رحيل جدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

قميص أبيض .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة