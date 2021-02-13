داليا السعدني: التخطيط العمراني فى مصر تنقصه الرؤية.. فيديو

قالت داليا السعدني عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب المهندسة المعمارية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم كثيرا بقضية العشوائيات والبنية التحتية فى مصر وتطوير قري مصر، مشيرة إلى أن القرى هي قماشة جيدة للعمل على الهوية المصرية، بأن تكون كل قرية تتميز بشيء محدد.





وأضافت السعدني خلال حوارها مع الإعلامي مصطفي المنشاوي الذى يقدم برنامج ابن مصر عبر شاشة فضائية المحور، أن مصر يمكن ان تحقق دخلا من التصميم المعماري لها عند احترام تاريخنا وهويتنا والوصول لمرحلة أن السائح لم يأت فقط لزيارة آثار قديمة منذ آلاف السنين، لكن يكون الشارع المصري مستساغ السير فيه للمصريين قبل السياح.



