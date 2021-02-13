استشاري مشروع تطوير القاهرة الإسلامية: سيستغرق عامين ونصف

قال محمد الخطيب، استشارى مشروع تطوير القاهرة الإسلامية، إن القاهرة بدأت تتحلل والكثير من الأماكن التاريخية أصبحت تتحول إلى أماكن خربة.





وأشار الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن مشروع تطوير القاهرة الإسلامية والتاريخية، هو أمر مهم للغاية، ويستهدف عدة محاور ، هي الحفاظ على الأماكن الآثرية التاريخية ، والحفاظ على الحرف، وستكون المنطقة متناغمة بشكل كبير ويعود هذا الامر بالنفع على المواطن، وكذلك سيساعد على تشجيع السياحة، مؤكدا على أن نسيج القاهرة التاريخية يتحلل .





وأكد الخطيب، أن هناك العديد من المخالفات تم بناؤها داخل منطقة القاهرة التاريخية أدت إلى تشويه المنظر العام لتلك المنطقة الأثرية العظيمة وسيكون المنظر بعد التطوير يُعيد للقاهرة الأثرية رونقها الأساسى.



