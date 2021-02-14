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رياضة

سيد عبد الحفيظ: لم نعاقب كهربا والشحات لهذا السبب

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:19 ص
كهربا والشحات
كهربا والشحات
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حسن العمدة
أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالأجواء التي عاشها الأحمر بقطر خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سيد لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: كانت بطولة غالية واستعدينا لها بشكل قوي جدا.

وأردف: كان هناك اهتمام كبير بنا هناك، الجمهور ساندنا شكل كبير.

وأكد: كانت أقوى مشاركة للأهلي في تاريخ مشاركتنا في هذه البطولة، بداية من مواجهة اصحاب الأرض ثم مواجهة بطل العالم البايرن، واخيرا مواجهة مدرسة برازيلية قوية بمباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وأتم كلماته بالحديث عن أزمة كهربا وحسين الشحات: كان تصرف عفوي منهم، خاصة أنهم كانوا بجانب أبو تريكة خلال تصوير لقاء إعلامي، ولم أتخذ ضدهم أي إجراء لأني لم أنبه عليهم بعدم فعل ذلك.

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