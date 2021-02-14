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توك شو

فعال بنسبة 100%.. بشرى سارة: تفاصيل استيراد جهاز لتنقية الهواء من كورونا |فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:29 ص
كورونا
كورونا
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محمد القاضي
قال المهندس تامر وجيه، رئيس مجموعة برايم فارما للأدوية، إن جهاز تنقية الهواء من فيروس كورونا يحتوي على فلتر يشفط الهواء، كما يحتوى علي مادة تتفاعل مع فيروس كورونا، ويعمل علي تفتيتها. 

وأضاف "وجيه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم الإتفاق مع شركة “كالتك” اليابانية لتوريد أحدث جهاز في العالم متخصص في تنقية الهواء من فيروس كورونا وكافة الفيروسات بشكل عام، مشيرا إلى أن فلتر الجهاز يتم تغييره بعد كل 5 سنوات، ويتم غسله بعد كل 6 أشهر.

وأوضح أن مصر استقلب أول دفعة من الجهاز الجديد منذ يومين، وسيتم توزيعه مباشرة في جميع المحافظات، كما أن المجموعة قامت بالتعاقد مع عدد من المستشفيات والبنوك والشركات على توفير هذا الجهاز، معقبا: "مصر أول دولة في العالم خارج اليابان تستخدم هذا الجهاز".

وأشار إلى أن الجهاز يغطي مساحة تتراح بين 30 إلى 40 متر مربع، ويصلح للبنوك والمدارس والمستشفيات، وتم تركيبه في المولات والفنادق باليابان، موضحا أنه تم اختبار الجهاز في مستشفي 5757، والجهاز أثبت فاعليته بنسبة 100%، لافتا إلى أن مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة يعتبر أول مجمع طبي في الشرق الأوسط يتم استخدام الجهاز به.

وأكمل أن مصر تجري مفاوضات مع اليابان لتوفير 20 ألف جهاز، وسوف يتم التنسيق مع الشركة اليابانية على توريد 10 آلاف جهاز في المرحلة الأولى ضمن عملية التوريد للسوق المصري.
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