أخبار التوك شو .. الحكومة تعلن موعد أول امتحان للطلاب.. وأحمد موسى: عودة المدارس من أفضل القرارات

تناولت برامج "التوك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين.





قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، إن جرعة واحدة من لقاح كورونا ليست كافية للوقاية من الفيروس.





وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب على الشخص تناول الجرعتين كاملتين، معقبا: "سوف يحصل على مناعة أقوي وأطول إذا تناول الجرعتين".

















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن أول امتحان للطلاب سيكون يوم 28 فبراير، موضحا أن قرار عودة الدراسة؛ جاء بعد أن ارتفعت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب خلال فترة الإجازة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك زيادة في أعداد الإصابات، وأن هناك طلابا فى القري يحصلون على وجبات خلال الفصل الدراسي، وبعد توقف الدراسة؛ تأثرت تلك المجموعة من الطلاب.

















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم سيعلن غد كل شئ بخصوص الدراسة، موضحًا أن التربية و التعليم ستحدد الأيام التى سيذهب فيها الطلاب، وستكون أياما قليلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن قرار اليوم تم اتخاذه بعد دراسته، و الجميع كان هدفه الصالح العام، ومصلحة الطلاب.

















قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدولة قامت بإعطاء الطلاب إجازة أسبوعا اخر وبعد ذلك ستعود الدراسة و الامتحانات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن مد الاجازة اسبوعا جاء لكى يقوم الطلاب بالمذاكرة و الاستعداد لـ الامتحانات، معلقًا : عشان مفيش حد يقول ملحقتش اذاكر".

















قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في تكوين احتياطٍ استراتيجي يصل لمليون لتر من الأكسجين المسال.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مليون لتر احتياطٍ في حالة حدوث أي نقص، لكن إذا استمرت الأمور علي ما هي عليه لن يحدث نقص في الاكسجين حيث إن الكميات التي تضخ للمستشفيات كافية، لأن أعداد الإصابات تقل".





















علق الإعلامى محمد الباز، على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا الخاصة بالامتحانات والدراسة.





وقال الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار" إن من يدير الأزمة لديه كافة التفاصيل والمعلومات عن الوضع الوبائى لانتشار كورونا ولديهم كافة التوقعات، معقبا: "مكنش حد متوقع أن يتم مد الإجازة أسبوع وقد يكون الأمر لاتخاذ الاجراءات والاستعدادات للامتحانات وعودة الدراسة".





















قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار عودة المدارس من أفضل القرارات، موضحًا : " الطلاب فى البيت من 40 يوما وأكثر ولا يذاكرون".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تم بشأن قرار عودة الدراسة فى الصالح العام، وأن هذا القرار جاء بناء على مشاورات، بين اللجنة الخاصة بكورونا.

















قال الكاتب مدحت العدل، إنه لا يحب أن يسمع دعاة أوعظة وحكم من أفواههم.









أوضح مدحت العدل ، خلال لقائه مع محمد الباز فى برنامج "آخر النهار" أن معز مسعود شخصية درامية وقدمه كمثال فى مسلسل "الداعية " بطولة هانى سلامة، كمثال للشخص الذى يوعظ الناس والمجتمع بأن الموسيقى حرام والغناء حرام ثم يحب ويتزوج من فنانة أو عازفة.





















علق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على العروض المقدمة لـ حارس النادي الأهلى محمد الشناوي.





وقال لا يوجد أى عروض له، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن ما ينشر بخصوص عروض لـ الشناوي غير صحيحة.













كشفت منى عبدالقادر والدة الشاب أيمن عزت، الذي عاد لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه، تفاصيل الواقعة.





قالت منى عبدالقادر والدة الشاب أيمن عزت، الذي عاد لأسرته بعد 21 عاما من اختفائه،: "أنا مش مصدقة رجعوه لي بعد ماستعوضت ربنا فيه.. بس كان عندي إحساس إنه راجع".





وأضافت مني عبدالقادر" خلال لقائها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "حاسة بسعادة كبيرة.. واللي حصل معجزة كبيرة.. ودي أكبر فرحة في حياتي، ولقد دلوقتي مش مصدقة أن ابني رجعلي"، مؤكده: "كان عندي اسحاس أنه هيرجع".