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الحكومة تعلن موعد أول امتحان للطلاب

السبت 13/فبراير/2021 - 08:01 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن أول امتحان للطلاب سيكون يوم 28 فبراير، موضحا أن قرار عودة الدراسة؛ جاء بعد أن ارتفعت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب خلال فترة الإجازة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك زيادة في أعداد الإصابات، وأن هناك طلابا فى القري يحصلون على وجبات خلال الفصل الدراسي، وبعد توقف الدراسة؛ تأثرت تلك المجموعة من الطلاب.

وتابع أنه لا خوف من استكمال الدراسة، مؤكدًا أن التوافق بين جميع الحضور فى اجتماع اليوم جاء بعودة الدراسة، ومن الوارد فى أى وقت، اتخاذ قرار بتوقف الدراسة، مؤكدًا : " لو فى زيادة فى الأعداد؛ سيتم عمل اجتماع، وسيكون هناك قرار جديد، ولكن لكل حدث حديث".

وأشار إلى أن الحكومة وضعت آلية لعودة الطلاب لـ الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا : " الجميع سيلتزم بالإجراءات الاحترازية و التباعد".

وكشف أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم سيعلن غدا، كل شئ بخصوص الدراسة، موضحًا أن التربية و التعليم ستحدد الأيام التى سيذهب فيها الطلاب، وستكون أيام قليلة.

وأكد أن قرار اليوم تم اتخاذه بعد دراسته، و الجميع كان هدفه الصالح العام، ومصلحة الطلاب.

ولفت إلى أن وزير التربية و التعليم سيعلن غدًا طريقة الامتحانات، وكشف أن امتحانات الـ"أون لاين" واردة فى بعض السنوات الدراسية.

وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقى سيعلن إلغاء الأبحاث كوسيلة تقييم للطلاب، وأن اللجنة الخاصة بكورونا استقرت على عودة الدراسة.
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