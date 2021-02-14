أخبار التوك شو.. الحكومة تعلن موعد أول امتحان للطلاب.. الأرصاد توضح حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المحلية نرصد ابرزها.









قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن أول امتحان للطلاب سيكون يوم 28 فبراير، موضحا أن قرار عودة الدراسة؛ جاء بعد أن ارتفعت نسبة إصابات بكورونا بين الطلاب خلال فترة الإجازة.









نفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة وجود عاصفة ثلجية خلال الأيام القادمة، معقبة: سيكون هناك إنخفاض في درجات الحرارة ولكنها لن تصل إلى عاصفة ثلجية.









كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.









كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مصير الدراسة حال ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا مجددا.









قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت في تكوين احتياطٍ استراتيجي يصل لمليون لتر من الأكسجين المسال.









علق الإعلامى محمد الباز، على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا الخاصة بالامتحانات والدراسة.









قال الإعلامي جابر القرموطي، إنني ليس لدي منصة إلكترونية لعرض اعمالي عليها، وبالتالي سأحوِّل جميع القضايا والمشكلات التي ستكون محل اهتمام بالنسبة لي، إلى عمل فني بسيط، عن طريق أغنية.









علق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على العروض المقدمة لـ حارس النادي الأهلى محمد الشناوي.









قال الكابتن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن إدارة الكرة بـ النادي الأهلى هى المسئولة عن تقدير مستوى العقوبات لـ محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي النادي الأهلي، بعد مخالفة القواعد فى بطولة كأس العالم للأندية.









قال الإعلامي أحمد موسى، إن مروان محسن لاعب النادي الأهلى قام بلعب الكرة الخاصة بضربة الجزاء ببطولة العالم أمام بالميراس البرازيلي، بطريقة مميزة جدًا ولكن الحظ لم يكن معه.