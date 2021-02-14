ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد ثروت: أغنية يا مستعجل فراقي خلقت شريحة من الجمهور لم تكن تعرفني

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:29 ص
لمطرب محمد ثروت
لمطرب محمد ثروت
Advertisements
إسراء صبري
قال المطرب محمد ثروت، إنه لم يترك الغناء والفن إطلاقا، موضحا أنه بدأ في الإنشاد الديني وكانت فكرة ابنه، وكانت فكرة المناجاة مختلفة لكونها مع بعض الشعراء الشباب.

وأضاف "ثروت" خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": أحمد ابني ومجموعة من أصدقائي شافوا أني لازم أغني عاطفي، وبالفعل بدأنا في البحث.. توقيت اغنية يا مستعجل فراقي الحزينة في عيد الحب مفرقش معايا لكني وجدتها مناسبة في الشتاء وتداعيات كورونا".

وعن نجاح أغنية "يامستعجل فراقي"، قال: "نجاح الأغنية نصرة من ربنا ليا.. الأغنية نجحت بشكل كبير وكأن الناس بتسمعني لأول مرة".

واسترسل: اكتشفت أن الأغنية خلقت لي جمهورا من جيل جديد وشرائح عمرية لم تكن تعرفني من قبل، شرائح  في أعمار 16 و18 سنة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد ثروت يستعد لطرح يا مستعجل فراقي

محمد ثروت يطرح أغنية يا مستعجل فراقي .. قريبا

محمد رحيم يطرح برومو أغنية يا مستعجل فراقى .. شاهد

محمد رحيم يحضر لمفاجأة مع حميد الشاعري

كواليس أول كليب لـ محمد ثروت مع ابنه بعد غياب عن الساحة لسنوات

يا مستعجل فراقي لـ محمد ثروت تريند رقم 4 على يوتيوب

ترشيحاتنا

بيت مليء بالنساء.. شاهد أحدث ظهور لنجم البايرن ليفاندوفسكي مع أسرته

تجاوزت حدود الأدب والحياء .. محمد ثروت يهاجم أغاني المهرجانات

وليد سليمان: كنت أفضل البقاء في مصر وعدم السفر لقطر

الحكومة توافق على مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا.. تفاصيل

للصالح العام.. أحمد موسى: عودة المدارس من أفضل القرارات

الليزك بعد الاربعين .. هل يعود النظر 6/6 بعد العملية ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو

بقوة 7.3 ريختر.. لحظة اهتزاز المباني من شدة الزلزال في اليابان| فيديو

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية