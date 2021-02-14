محمد ثروت: أغنية يا مستعجل فراقي خلقت شريحة من الجمهور لم تكن تعرفني

قال المطرب محمد ثروت، إنه لم يترك الغناء والفن إطلاقا، موضحا أنه بدأ في الإنشاد الديني وكانت فكرة ابنه، وكانت فكرة المناجاة مختلفة لكونها مع بعض الشعراء الشباب.



وأضاف "ثروت" خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": أحمد ابني ومجموعة من أصدقائي شافوا أني لازم أغني عاطفي، وبالفعل بدأنا في البحث.. توقيت اغنية يا مستعجل فراقي الحزينة في عيد الحب مفرقش معايا لكني وجدتها مناسبة في الشتاء وتداعيات كورونا".



وعن نجاح أغنية "يامستعجل فراقي"، قال: "نجاح الأغنية نصرة من ربنا ليا.. الأغنية نجحت بشكل كبير وكأن الناس بتسمعني لأول مرة".



واسترسل: اكتشفت أن الأغنية خلقت لي جمهورا من جيل جديد وشرائح عمرية لم تكن تعرفني من قبل، شرائح في أعمار 16 و18 سنة.