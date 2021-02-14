تعانى من متلازمة جيان بارى.. أول عملية فصل بلازما لسيدة بمستشفى الفيوم العام

نجح الدكتور مصطفى عبد الحفيظ، رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام فى إجراء أول عملية لحالة فصل بلازما لمريضة تعانى من متلازمة جيان بارى بقسم السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم العام.





قال الدكتور مصطفى عبد الحفيظ رئيس قسم اللمخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام أن العملية أجريت لمريضة تعانى من متلازمة (جيان بارى) وهو التهاب مناعى يصيب الأعصاب الطرفية باستخدام ماكينة prismaflex تحت إشراف قسم الكلى وقسم المخ و الأعصاب بالمستشفى وقسم التمريض.





وأضاف مصطفى عبد الحفيظ أنه كان هناك نقص في بعض الأجهزة والفلاتر الخاصة ببعض الأمراض مثل المتلازمة، وهو مرض مناعي، ويأتي في الغالب بعد الإصابة بفيروس كورونا.





وأكد أن تكلفة الخمس جلسات في المستشفيات الخاصة بالمحافظة بالفلاتر حوالي 30 ألف جنيه، بينما أجريت للمريضة بالمستشفى العام بالمجان.





وتوجه عبد الحفيظ بالشكر والتقدير الى طاقم الأطباء والتمريض الذين تعاونوا معه ويخص الدكتور محمود الجبلاوى، على توفير جهاز Prismaflex من وزارة الصحة والسكان ، والدكتور محمد عبد الله استاذ الكلى ومحمد رجائى المسئول عن التمريض .



