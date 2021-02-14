ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعانى من متلازمة جيان بارى.. أول عملية فصل بلازما لسيدة بمستشفى الفيوم العام

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:54 ص
أول عملية فصل بلازما
أول عملية فصل بلازما لسيدة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

نجح الدكتور مصطفى عبد الحفيظ، رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام فى إجراء أول عملية  لحالة فصل بلازما لمريضة تعانى من متلازمة جيان بارى بقسم السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم العام.


قال الدكتور مصطفى عبد الحفيظ رئيس قسم اللمخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام  أن العملية  أجريت لمريضة تعانى من متلازمة (جيان بارى) وهو التهاب مناعى يصيب الأعصاب الطرفية باستخدام ماكينة prismaflex تحت إشراف قسم الكلى وقسم المخ و الأعصاب بالمستشفى وقسم التمريض.


وأضاف مصطفى عبد الحفيظ أنه كان هناك نقص في بعض الأجهزة  والفلاتر الخاصة ببعض الأمراض مثل المتلازمة، وهو مرض مناعي، ويأتي في الغالب بعد الإصابة بفيروس كورونا.


وأكد أن تكلفة الخمس جلسات في المستشفيات الخاصة  بالمحافظة بالفلاتر حوالي 30 ألف جنيه، بينما أجريت للمريضة بالمستشفى العام بالمجان.


وتوجه عبد الحفيظ بالشكر والتقدير الى طاقم الأطباء والتمريض الذين تعاونوا معه  ويخص الدكتور محمود الجبلاوى،   على توفير جهاز Prismaflex من وزارة الصحة والسكان  ، والدكتور محمد عبد الله استاذ الكلى ومحمد رجائى  المسئول عن التمريض .


أقرأ أيضا :عريس جديد ومعملش فرحه.. وفاة طبيب الغلابة بالفيوم.. صور

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. تركيب وصلة وريدية شريانية لمريض يعاني من فشل كلوي

بعد أنباء احتجازه بالمستشفى.. تفاصيل حالة محمد منير الصحية

صحة الشرقية: إجراء جراحات عاجلة دقيقة وحرجة بالمخ لشاب وطفل

الرعاية الصحية تعلن نجاح جراحة استئصال أورام مخية لمريض يعاني من متلازمة "فون هيبل لانداو"

الرعاية الصحية تعلن نجاح جراحة استئصال أورام مخية لمريض يعاني من متلازمة «فون هيبل لانداو».. والمرض يصيب حوالي واحد من 36 ألف نسمة

صحة الدقهلية تعلن عن إجراء 3 عمليات قسطرة مخية للمرضى بمستشفى المنصورة الدولي

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة ثابت البطل .. شاهد ما فعله الخطيب مع أسرته

قرار جديد من المدن الجامعية بعين شمس بعد قرار مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

ابن الهرمة .. اعرف أصل الكلمة ومن أين جاءت ؟

أول خلاف بين بايدن وتل أبيب.. أمريكا تهدد إسرائيل بحرمان طائراتها من الهبوط على أراضيها

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارًا عاجلاً بشأن كورونا

أحمد موسى يعرض صورا مرعبة لحادث اصطدام 133 سيارة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يكشف عن خدعة ذكية للحصول على أموال مقابل طلب الطعام دليفري

فوائد القهوة بالليمون.. وأهم 7 معلومات عنها

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو