ضبط سيارة نقل بأسوان محملة بـ 164 ألف علبة سجائر مهربة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أسوان من ضبط 164500 علبة سجائر ماركات مختلفة، مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية بحوزة شخصين أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة بالمضبوطات وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة المركز.





وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وإنها مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية.



