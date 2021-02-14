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حوادث

ضبط سيارة نقل بأسوان محملة بـ 164 ألف علبة سجائر مهربة

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:39 ص
تهريب سجائر
تهريب سجائر
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مصطفى الرماح
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أسوان من ضبط 164500 علبة سجائر ماركات مختلفة، مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية بحوزة شخصين أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة بالمضبوطات وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وإنها مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط السلع المهربة جمركيًا مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.
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