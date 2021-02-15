إزالة دهون البطن خلال النوم.. حيل متعددة أبرزها وضعية النوم

تعد إزالة دهون البطن خلال النوم من الاشياء التى تشغل ذهن عدد كبير من الناس حيث انها تساعد فى تسريع عملية انقاص الوزن خاصة البطن والحصول على القوام الممشوق.





ازالة دهون البطن خلال النوم من الطرق المهمة التى تساعد الرجال والنساء على التخلص من الكرش الذي يتسبب فى الاصابة بعدد كبير من الامراض من بينها السكري.

نعرض لكم اهم الطرق المستخدمة في إزالة دهون البطن خلال النوم للحصول على جسم مثالي.





شراب قبل النوم للتخلص من دهون البطن في ليلة واحدة

اختر بروتين الكازين إذا كنت ترغب في زيادة حرق الدهون طوال الليل وهو بروتين مهضوم تدريجيًا ويمكن أن يستغرق جسمك حوالي ست إلى ثماني ساعات ليتحلل.





هذا يعني أن التمثيل الغذائي الخاص بك سيبقى نشطًا طوال الليل ، وستستيقظ وأنت تشعر بالحيوية بدلًا من الجوع، تم تأكيد أوراق اعتماد الكازين في حرق الدهون في دراسة هولندية ، اكتشفت زيادة في معدل الأيض بين عشية وضحاها بعد استهلاك البروتين.





وجد الباحثون في جامعة ماستريخت أن الكازين يعزز تخليق البروتين بين عشية وضحاها ، مما يساعد على إصلاح وتقوية العضلات، وعندما تفكر في أن كل رطل إضافي من العضلات يحرق 30-35 سعرًا حراريًا يوميًا ، فهذه ميزة إضافية لهذا البروتين الفائق الذي لا ينبغي تجاهله.





النوم على الظهر يخفف الكرش

أكد من تغيير أوضاع النوم كل بضع ساعات ، أو حتى بشكل متكرر إذا لم تكن مرتاحًا، إذا كنت تريد أن تفقد دهون البطن ، يكفي أن تقضي من 2 إلى 4 ساعات مستلقية على الظهر أو المعدة.





• تأكد من تحسين نظامك الغذائي والبدء في ممارسة الرياضة بهذه الطريقة ستجعل جسمك يعمل بشكل أسرع عندما يتعلق الأمر بحرق السعرات الحرارية وحرق الدهون.





• حاول تخطي وجبات الطعام قبل النوم ، وتجنب شرب الكحوليات أو التدخين قبل الذهاب للنوم، كل هذه الأشياء ستعيق قدرة الجسم الطبيعية على حرق الدهون أثناء النوم.





• تأكد من تجنب التحديق في الهاتف أو الكمبيوتر أو التلفزيون قبل النوم ، يعيق الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة إنتاج الميلاتونين ، ويؤثر بشكل أكبر على إنتاج هرمونات الجوع.





• حاول تجنب القيلولة طوال اليوم ، وسيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي في لحظة مهمة ؛ في فترة ما بعد الظهيرة ، يتباطأ التمثيل الغذائي بشكل طبيعي حيث يستعد للنوم، ومع ذلك ، من خلال القيلولة ، فأنت تبطئها أكثر ، لدرجة أنها تصبح كسولة ولا تعزز الهضم السليم وفقدان الوزن.





مشروب قبل النوم لحرق دهون البطن والخصر

يبحث كثيرون عن أفضل مشروب قبل النوم لحرق دهون البطن والخصر لأنه اكثر وقت تتراكم فيه الدهون بسرعة ولكن اذا تم استغلاله بشكل صحيح فيمكن عكس النتائج والحصول على الشاي الأخضر فهو أكثر ملاءمة للنوم كما تعتقد فعلى الرغم من احتوائه على مادة الكافيين.





يحتوي الشاي الأخضر على عدد من المركبات التي يمكن أن تساعدك على حرق الدهون، يمكن أن تساعدك مضادات الأكسدة مثل ECGC على تحسين التمثيل الغذائي الخاص بك، يساعد الكافيين أيضًا في تحفيز الدهون البنية في جسمك، ويحتوي الشاي الأخضر فقط على ثلث كمية الكافيين الموجودة في فنجان القهوة.

أكلات تساعد على حرق دهون البطن





هناك أكلات تساعد على حرق دهون البطن من بينها البروتين حيث يساعد إطعام الجسم بالبروتين كل بضع ساعات على استقرار مستويات السكر في الدم، وهذا يسرع عملية التمثيل الغذائي طوال النهار والليل، فهو يملأ المعدة ويمنع الإفراط في تناول الطعام والرغبة في تناول الأطعمة المصنعة المليئة بالسعرات الحرارية الفارغة التي يمكن أن تمنع فقدان الوزن.

إن الجسم يمكنه فقط استخدام حوالي 30-35 جرامًا من البروتين في جلسة واحدة، لذلك إذا كنت تبحث عن بناء العضلات ، فمن المهم تضمينها في كل وجبة، اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج وصدور الديك الرومي هي دائمًا وسيلة سهلة ، والخيارات النباتية مثل الفاصوليا والكينوا والمكسرات والادامامي يمكن أن تساعد في الحفاظ على وجباتك ممتعة .



كما يجب الحفاظ على أوقات الوجبات والنوم متسقة إلى حد ما "تعمل أجسامنا على إيقاع الساعة البيولوجية ، وهو جدول مدته 24 ساعة تستخدمه أجسامنا لمساعدتنا على العمل.

وأوضحت أنها ساعة الجسم الداخلية. "أوقات الوجبات لها تأثير كبير على إيقاعنا اليومي ، لذا فإن جدولة طعامنا أمر مهم للغاية، على سبيل المثال ، إذا كان جسمك معتادًا على تناول الطعام بين الساعة 6-8 مساءً ، فإنه يعرف متى يجب الاستعداد للطعام الوارد عن طريق إطلاق "هرمونات الجوع" ، الجريلين واللبتين ، وهضم الوجبة ، ثم إطلاق هرمون الميلاتونين لمساعدتنا على التنفس، إذا التزمنا بنفس الجدول الزمني التقريبي ، فيمكن أن يكون جسمنا مستعدًا ، ويمكننا حقًا تحقيق أقصى استفادة من وجباتنا وأوقات نومنا ".





وضعية النوم للتخسيس





وضعية النوم للتخسيس ليست قاصرة على وضع واحد بل توجد اكثر من طريقة يمكنها مساعدتك فى التخلص من الوزن الزائد بشكل اسرع ومجهود اقل .

يحرق جسمك الدهون بشكل طبيعي أثناء النوم ، من خلال أداء وظائف التمثيل الغذائي بشكل أكثر نشاطًا مما يفعله أثناء النهار عندما تكون مستيقظًا، ومع ذلك ، هناك العديد من الطرق التي يمكن للمرء أن يعزز بها فرصة أكثر فعالية لحرق الدهون في الليل.





يبدو أن الأوضاع التي تنام فيها يمكن أن تساعد الجسم على التركيز على فقدان الدهون في منطقة المعدة، هذه المنطقة هي الأصعب من حيث الشكل ، لذا فإن هذه المساعدة من جسمك أكثر من مفيدة.





لذلك نلقي نظرة على أفضل أوضاع النوم التي يمكنك استخدامها لبدء فقدان دهون البطن:





أفضل وضعيات النوم للتخلص من دهون البطن





النوم على المعدة أو وضعية الانبطاح

وضعية الانبطاح ، أو النوم على البطن يعني الاستلقاء أفقيًا على المعدة ، والرأس على الوسادة أو السرير وتعتبر وضعية الانبطاح بشكل عام من أسوأ الأوضاع ، نظرًا لتأثيرها على نقاط الضغط في الجسم.





ومع ذلك ، فإن وضع النوم هذا له فوائد كثيرة أيضًا، على سبيل المثال ، يمكن أن يكون مفيدًا من حيث آلام أسفل الظهر ، أو حتى إذا كنت تتعامل مع التنفس الانسدادي المرتبط بالنوم.

يعتقد الخبراء أنه من خلال النوم على المعدة ، فإن وزن الجسم يضع ضغطًا إضافيًا على منطقة البطن ، مما يؤدي إلى انسداد البطن ومنع تراكم الدهون الزائدة، ومع ذلك ، لمنع وضع النوم من التأثير سلبًا على صحتك ، نوصي بما يلي:





- حاول ألا تنام على بطنك طوال الليل ويكفي قضاء 2 إلى 4 ساعات في وضعية الانبطاح لتحقيق تأثيرات التخسيس.

- حاول أن تخلط بين وضعية النوم الجانبية ووضعية الانبطاح. بهذه الطريقة ستتجنب ضيق الصدر وانسداد التنفس وعرقلة تدفق الدم السليم في جميع أنحاء الجسم.

- أثناء النوم على البطن ، حاول استخدام وسادة داعمة بشكل صحيح لمنطقة الرأس والرقبة، بهذه الطريقة ستمنعين إجهاد الرقبة وآلام الرقبة في الصباح.

- إذا لم تكن معتادًا على النوم على بطنك ، فننصحك بتجربة الاستلقاء على بطنك كل ليلة لبضع دقائق على الأقل ، حتى تشعر بالراحة في هذا الوضع.





النوم على الظهر

النوم على الظهر ، أو وضعية النوم المستلقية من أصح طرق النوم، هذا يعني الاستلقاء أفقيًا على الظهر ، مع استقامة الساقين أو ارتفاعها قليلًا.

عتبر وضع النوم المستلق ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر وآلام الركبة والساق والذين يرغبون عمومًا في الحصول على محاذاة صحيحة للعمود الفقري أثناء النوم.





ولكن ، كيف تكون وضعية النوم المستلق جيدة لفقدان دهون البطن؟ حسنًا ، أثناء الاستلقاء على الظهر ، يواجه الجسم وقتًا أصعب في تحويل الأطعمة والمشروبات التي تتناولها إلى دهون ؛ بدلًا من ذلك ، فإنه يحول كل ما تستهلكه إلى طاقة أو يعززه لمغادرة الجسم.





إليك ما نوصي به لتحسين وضعية الاستلقاء لفقدان دهون البطن:





عند الاستلقاء على الظهر ، تأكد من وضع وسادة تحت ركبتيك ، بحيث تكون مثنية قليلًا. سيؤدي ذلك إلى إزالة الضغط من أسفل الظهر وكذلك الضغط من المعدة.

إذا كنت تواجه صعوبة في الاستلقاء على ظهرك ، فحاول قضاء بضع دقائق على ظهرك قبل النوم . بهذه الطريقة ستصبح أكثر راحة مع هذا الوضع ، وستبدأ في النهاية في النوم على الظهر.

إذا كنت تعاني من مشاكل في التنفس أثناء الوقوف في وضع الاستلقاء ، فإننا نوصي برفع الرأس والجذع بشكل مناسب. لن

المصادر:

timesofindia

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