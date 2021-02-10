بدون ريجيم قاس .. كيف تتخلصين من الكرش ودهون البطن العنيدة خلال 21 يوما؟

وزنك زاد كثيرا خلال الأسابيع الماضية بسبب برودة الجو والرغبة فى تناول الطعام لمنحك الطاقة إليك ريجيم مثالى بسيط للتخلص من وزنك الزائد ونسف الكرش ودهون البطن العنيدة بسرعة.. إليك خطة ريجيم لإنقاص الوزن فى 21 يوما يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.
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الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا
قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
سناك بعد الغذاء بـ 3 ساعات
مشروب جنزبيل والمريمارية
الأسبوع الثاني
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان
الغذاء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادى بالليمون
الاسبوع الثالث
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:
بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
طبق شوفان بلبن خالي الدسم
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز
أو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
العشاء .. قبل النوم بساعتين
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون