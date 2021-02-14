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مرأة

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:19 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
حرصت إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال الاحتفال بعيد الحب.

تألقت زوجة يوسف الشريف في الصورة بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول باللون الأسود و اتسمت بصيحة البليسيه التي تتصدر احدث صيحات الموضة، و نسقت معها بلوزة مميزة باللون الرمادي مصنوعة من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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انتعلت زوجة يوسف الشريف حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة والتي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة يوسف الشريف على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها.

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