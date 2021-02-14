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منوعات

من أجل الحب.. شاب يطارد فتاة حتى منزلها ويسرق ملابسها

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
التودد والتقرب من أجل الحصول على قلب فتاة يحتاج المزيد من الخطط والقبول وأشياء أخرى، ولكن وجد شاب أن تلك الطرق لن تجدي نفعًا مع الفتاة التي  يحبها وقرر مطاردتها من مكان لآخر وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصل الأمر إلى سرقة ملابسها.


استمر "إسلام جهيد" البالغ من العمر 26 سنة ، في مضايقة المرأة لأشهر لتخرج معه لكنها رفضت مرارًا محاولاته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


واكتشفت الشرطة أن "جهيد" ، الذي استخدم أيضًا اسم Zaihid Alom ، يرسل باستمرار إلى الضحية رسائل مزعجة، وحتى أنه في إحدى المرات تبعها إلى بلدة كانت تزورها على بعد مئات الأميال قبل أن يعلن أنه كان هناك أيضًا في رسالة على "سناب شات".


كما هدد بنشر مقاطع فيديو لكليهما واكتشف مكانها من خلال تتبع تحديثات Instagram الخاصة بها.

حتى تم القبض على جهيد بعد أن استخدم مفتاحًا للوصول إلى شقة الضحية في "نوتنجهام" بينما كانت المرأة نائمة، وهرب من المكان بملابسها الداخلية بعد أن استيقظت وبدأت بالصراخ.

فيما تم القبض عليه بواسطة كاميرا المراقبة بالمبنى وأخبرت الضحية الشرطة أنه كان يضايقها منذ شهور، ولقد ترك الضحية مرعوبًا من سلوكه، بينما يقضي "جهيد" عقوبة بالسجن بسبب مطاردته والسرقة.

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