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رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يستدرج لاتسيو لانتزاع الصدارة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:24 ص
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره لاتسيو اليوم الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولةالـ 22، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لاستغلال تعثر إيه سي ميلان، بتحقيق الفوز على لاتسيو في مباراة الليلة، وخطف صدارة الكالتشيو.

كان إيه سي ميلان سقط أمام سبيزيا بهدفين دون رد، أمس، السبت، بمسابقة الدوري.

في المقابل يطمح لاتسيو في خطف الفوز من  الأفاعي للدخول في المربع الذهبي.

ويحتل  إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 49 نقطة، بينما يتواجد لاتسيو في المركز السادس بـ 40 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، روما مع أودينيزي، كالياري مع أتلانتا، سامبدوريا مع فيورنتينا، كروتوني مع ساسولو.
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