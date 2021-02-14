شاهد.. أول ميناء بري بمحافظة بورسعيد يقلل من الكثافة المرورية ويوفر الوقت

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة قامت بإنشاء أول ميناء بري، لافتا إلى أن فكرة الميناء جاءت بعد طرح الرئيس السيسي لفكرة إنشاء محور 30 يونيو.





وأضاف اللواء عادل الغضبان، خلال حواره الخاص ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن محور 30 يونيو يربط مدينة بورسعيد بالإسماعيلية ثم القاهرة.





وأشار إلى أن المواطن فى بورسعيد بدلا من السفر للقاهرة فى 3 ساعات أصبح يسافر فى أقل من ساعتين فقط، عن طريق محور 30 يونيو، منوهًا إلى أن الميناء البرى الجديد يبعد عن محور 30 يونيو بـ 100 متر.





وتابع محافظ بورسعيد، أننا قمنا بجمع كل مواقف الأقاليم الخاصة بمحافظة بورسعيد سواء دمياط أو القاهرة أو الإسكندرية فى مكان واحد بداية محور 30 يونيو، موضحًا أننا قمنا بتوزيع الكثافات المرورية وتقليلها.





وأكد أننا نمتلك محورا رئيسيا "محمد علي"، لافتًا إلى أن المحور الآخر شارع نهضة بورسعيد وشارع الرحاب، ولذلك قمنا بتوفير حركة نقل سهلة للمواطن وبالتالي وفرنا على السائقين عدم سير مسافات كبيرة .