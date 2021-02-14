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رياضة

الدوري الإنجليزي.. أرسنال في مهمة تصحيح المسار أمام ليدز يونايتد

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:00 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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محمد السعيد
يستضيف فريق أرسنال نظيره ليدز يونايتد، اليوم الأحد في تمام السادسة والنصف مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني للعودة إلى سكة الانتصارات أمام ليدز يونايتد في مباراة اليوم، بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الأخيرة.

وفشل أرسنال في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع مانشستر يونايتد سلبيا، وخسر من وولفرهامبتون 2 - 1، ومن أستون فيلا 1 - 0.

في المقابل يطمح ليدز يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، لتأمين تواجده بمنطقة وسط الجدول.

كانت مباراة الدوري الأول في الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليدز يوناتيد انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل ليدز يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال صاحب المركز الـ 11.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، وست بروميتش مع مانشستر يونايتد، إيفرتون مع فولهام.
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