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فن

انجين اكيورك يتلقى عروضا من شبكة نتفليكس

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:27 ص
انجين اكيورك
انجين اكيورك
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شروق ابراهيم
كشفت عدد من التقارير بالمواقع والصحف التركية أن الفنان الشهير انجين اكيورك تلقى عروض بطولة مسلسل من شبكة نتلفيكس العالمية، مشيرة إلى أن النجم التركي لم يحسم الأمر حول موافقته على العرض. 

ومازال انجين اكيورك يصور مسلسله " ابنة السفير" بموسمه الثاني في مدينة بودرام التركية وذلك بعد انسحاب بطلة العمل نسليهات اتاغول واستبدالها بـ توبا يويوكستون.

مازالت أزمة مسلسل ابنة السفير حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انسحاب الممثلة التركية نسليهان اتاغول إذ أكد أحد العاملين في المسلسل أن نسليهان كانت تماطل ومرضها مجرد خديعة.

وقال إن شركة الإنتاج عندما وجدت نسلهيات تماطل وترفض التصوير وتقدم تقارير طبية عرضت عليها الانسحاب قبل تجديد العقد دون دفع شرط جزائي.

ولفت إلى أن نسليهان كانت ترفض التصوير أكثر من يومين وتقضي باقي الأسبوع مع زوجها قادير اغولو، مشيرا إلى أن نسليهان رفضت قبل تصوير حلقة الخطوبة بينها وبين انجين اكيورك وطلبت تعديل السيناريو.
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