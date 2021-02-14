الصحف السعودية اليوم: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة.. تركيا ترفض الانسحاب من ليبيا.. الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من أحداث الكابيتول.. وبعثة كورونا تعود من الصين دون إجابات

الداخلية السعودية تمدد إجراءات التجمعات البشرية 20 يومًا إضافيًا

السعودية تعلن وجود لقاحات جديدة ضد كورونا تحت التقييم

الحكومة الجزائرية: بقايا النظام السابق تحرض على الفوضى للعودة للحكم

أمريكا تبدي قلقها حيال تحقيق منظمة الصحة في الصين بشأن كورونا

بيلوسي: الجمهوريون تخلوا عن الشعب... والعدالة لم تتحقق بتبرئة ترامب

أول تعليق لـ"ترامب" بعد تبرئة "الشيوخ" له: كنت وسأظل نصيرًا لسيادة القانون









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، ركزت صحيفة "عكاظ" على إعلان وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لـ 20 يومًا إضافيًا للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءًا من الساعة 10 من مساء اليوم، ليكون الإجمالي 30 يومًا قابلة للتمديد.











وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان الصحة السعودية، أمس السبت، انحفاضا في أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد. وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 337 إصابةً جديدةً بالفيروس اليوم، وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض «كوفيد–19» في المملكة إلى 372 ألفًا و410 حالات إصابة مؤكدة، كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة بـ«كوفيد - 19»، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6428.









وأبرزت صحيفة "الوئام" إعلان وزارة الصحة السعودية أن هيئة الغذاء والدواء تقوم حاليًا بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية. وأضافت الوزارة في بيان لها يوم أمس، السبت، أن اللقاحات المعتمدة حاليًا في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حاليًا مجازة للاستخدام بدءًا لمن تخطى عمر الـ16 أو الـ18 عامًا.









ونوهت صحيفة "سبق" إلى تحذير المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.









ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المندق وبلجرشي والعقيق والأجزاء المجاورة لها.









كما نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.









وقالت صحيفة "الرياض" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعث برقية تهنئة، إلى الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.









وأعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق، واطراد التقدم والازدهار.









عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "سبق" إنه بالتزامن مع معارك ضارية يخوضها الجيش اليمني غرب مأرب وجنوبها للأسبوع الثاني على التوالي ضد الميليشيات الحوثية، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، السبت، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن تركيا جددت أمس السبت تأكيدها بقاء قواتها العسكرية في ليبيا بموجب مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول، مؤكدة أنه لا يمكن التوصل إلى حل في ليبيا من دونها وأنها تدعم الحكومة المؤقتة في مهامها حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.









وأشارت صحيفة "اليوم" إلى اتهام عمار بلحيمر، وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية «بقايا النظام السابق» بـ«التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف، بهدف العودة إلى الحكم».









وأضاف: «إنهم يأملون استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى جميع أيام الأسبوع حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن».









وأشارت صحيفة "الوئام" إلى ما قاله زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا، علي باباجان، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يخشى وجودهم على الساحة السياسية، فيما انتقد الدعوة لصياغة دستور جديد، وشدد على ضرورة أن يكون هناك تغيير فوري للنظام، وأن تتحد المعارضة خلف هذا المطلب.









دوليا، أبرزت صحيفة "الشرق الأوسط" عودة بعثة منظمة الصحة العالمية من الصين دون الحصول على إجابات نهائية حول مصدر فيروس كورونا.











وعلى الفور أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس السبت، عن قلق بلاده من طريقة إعلان نتائج تحقيقات الصحة العالمية في ووهان، وطالب الصين بالسماح للصحة العالمية بالوصول لبيانات «كورونا»، والكشف عن بيانات الإصابات الأولى بالفيروس. وأضاف أن التحقيق في أصل فيروس كورونا يجب أن يكون من دون قيود. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن على الصحة العالمية استخدام أعلى المعايير للتحقيق بـ«كورونا».









وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الصين رفضت تزويدها ببيانات عن 174 حالة مصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها في عام 2019، فيما قال أحد أعضاء فريق الصحة العالمية بعد زيارة ووهان إن «الصين رفضت تزويدنا ببيانات حول فيروس كورونا».









وذكرت صحيفة "الرياض" أن مجلس الشيوخ الأمريكي برأ الرئيس السابق دونالد ترامب أمس، السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرًا، مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.









وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتًا مقابل 43 صوتًا، وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترمب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت خمسة أيام.









وأشارت صحيفة "الوئام" إلى تأكيد رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن العدالة لم تتحقق بشأن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن «الأكاذيب الكبيرة المتعلقة بتزوير نتائج الانتخابات هي التي حفزت مقتحمي الكونجرس على فعلتهم».









وجددت بيلوسي في مؤتمر صحافي يوم أمس، السبت، بعد تبرئة ترامب، اتهامها للرئيس الأمريكي السابق بالتحريض على العنف في أحداث الكابيتول.









وأوضحت صحيفة "سبق" أنه في أول تعليق له بعد تصويت مجلس الشيوخ على تبرئته في ثاني محاكمة لعزله، أمس السبت، أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيانًا، قال فيه "إنه تعليق محزن على عصرنا أن حزبًا سياسيًّا واحدًا في أمريكا يمنح تصريحًا مجانيًّا لتشويه سمعة سيادة القانون، والتشهير بإنفاذ القانون، وتشجيع الغوغاء، وإعفاء المشاغبين، وتحويل العدالة إلى أداة للانتقام السياسي والاضطهاد والتشويه، وإلغاء وقمع جميع الأشخاص ووجهات النظر التي تختلف معهم أو عنهم".







